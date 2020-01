Наютре „Rusyn cup” турнир

РУСКИ КЕРЕСТУР – На седми „Rusyn cup” турнир, хтори будзе отримани наютре 1. фебруара у Спортскей гали у Руским Керестуре, приявели ше седем екипи.

На Турниру можу участвовац найвецей осем екипи, а потераз за квалификацийне змаганє приявени꞉ „Браца Русини”, „РТВ”, „Керестурски гунцути”, „Керестурски бетяре”, „Оаза”, „Коцурци” и „Спортски бависка Яша Баков”.

По законченю квалификацийних змаганьох, перши три екипи буду мац можлївосц участвовац на Финалним турниру хтори будзе отримани 29. фебруара, у Бардейове у Словацкей.

Циль Турниру же би ше Руснаци медзи собу дружели през змаганє у фодбалу, та з тей нагоди, орґанизаторе зоз Словацкей поволую шицких заинтересованих же би на 10 годзин пришли потримац змаганє.

