Вишол нови МАК

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вишло нове, перше у тим року, число часопису МАК, а „У фокусу” розгварка з дакедишню волонтерку керестурского Медзинародного волонтерского кампу Александру Вушурович, а у „МАК-овим колажу” пречитаце як ше нашо бруцоши знашли на факултетох.

Емова гумористична рубрика „Квитки мудросци” нашмеє наших читачох. У новей рубрики „Чом так гуторимеˮ дознаце як настал вираз сиямски двойнята, а у „Швету науки и технолоґиїˮ чи людзе маґнети наисце постоя.

У „Кинотекиˮ пречитаце хтори то филми були найлєпши, а хтори найгорши у 2019. року.

