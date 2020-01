РУСКИ КЕРЕСТУР – Петнасти Паприґарски бал у Руским Керестуре будзе отримани 1. фебруара у Ресторану „Червена ружа”.

Орґанизаторе обезпечели богату томболу, перша награда будзе 1000 кили АН-у (амониюм нитрату), а за музику будзе задлужени „Пицикато бенд”.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)