У центре Жаблю будзе вибудовани модерни Европски парк

ЖАБЕЛЬ – Концом прешлого року склонєни направи зоз дзецинского парку за рекреацию и бавенє у центре Жаблю, у часци опрез католїцкей церкви. На тим месце, нєодлуга почало будованє модерного Европского парку чия макета виложена у Дому култури.

Европски парк у Жаблю ше будує за наймладших гражданох, будзе мац познати инфраструктурни здания европских городох у форми елементох, дзе ше дзеци годни бавиц и рекреировац, а дзекуюци тим елементом, и учиц о европскей култури и вредносцох.

Будованє Европского би требало буц на яр, а направи зоз дзецинского парку у центре Жаблю пренєшени и поставени на побрежє рики Єґрички у Жаблю.

