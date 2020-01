Дюрдьовске Дружтво достало телевизор

ДЮРДЬОВ – Стреду, 29. Януара, на позарядовей схадзки Управного одбору Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, членох УО нащивели локални предняки Сербскей напредней странки зоз Дюрдьова и Чуроґу, и Дружтву подаровали сучасни телевизор.

У нащиви дюрдьовскому Дружтву були предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич, предсидатель Скупштини општини Жабель Радован Чолич, шеф кабинета предсидателя Општини Жабель Урош Раданович и заменїк предсидательки Совита Месней заєднїци Дюрдьов Душко Михелц. Вони з тей нагоди зоз домашнїма бешедовали о општинских конкурсох котри пошвидко буду розписани, о будовательних потребох Дружтва котри би требали буц ришени, як и потерашнїм добрим сотруднїцтву Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” и Општини Жабель и подобне.

