КОЦУР – У Велькей сали Месней заєднїци у Коцуре вчера, 30. януара, у рамикох проєкту ,,Здрава жена – моцна жена” отримане преподаванє на тему ,,Превенция карциному гарлочка плоднїци”.

О тим, алє и других ґинеколоґийних хоротох, шицким присутним женом приповедали представнїци вербаского Дома здравя ,,Велько Влахович” зоз Диспанзеру за жени и Служби поливалентней патронажи др Ержебет Целушка Фриндик и Єлена Попович.

На преподаваню визначена значносц порядних ґинеколоґийних препатрункох, а було слова и о симптомох и причинох зявйованя малиґних хоротох при женох, як и о рижних файтох превенциї и лїченя.

Шицки жени котри присуствовали тей трибини мали можлївосц швидше заказац превентивни препатрунок при ґинеколоґови у Дому здравя. Вони охабели свойо податки и з Дома здравя их буду информовац о перших шлєбодних терминох. Превентивни препатрунки буду окончени у фебруару и марцу, на котрих жени тиж достаню совити на яки способ можу найлєпше сами препатриц свойо перша.

Проєкт ,,Здрава жена – моцна жена” вєдно запровадзую Министерство здравя Влади Сербиї и Дом здравя ,,Велько Влахович” Вербас.

