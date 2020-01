Отримана пията презентация за польопривреднїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера у Руским Керестуре, у Ресторану „Червена ружаˮ, отримана пията презентация у тогорочней Жимскей школи хтору орґанизує Здруженє паприґарох „Капсикум анумˮ.

Свойо продукти и вецейрочни искуства подзелєли дипл. инж. Марко Бонич спред компаниї „Skala greenˮ, як и дипл. инж. Защити рошлїнох Катарина Радонїч и дипл. инж. механїзациї Милан Косовац, обидвойо спред Польопривредней фаховей служби з Вербасу.

Представителє Польопривредней фаховей служби, з тей нагоди, присутних едуковали о причинох и пошлїдкох резистентносци гербицидох при рижних польопривредних културох, о безпечносци при роботи зоз пестицидами и другима опаснима хемийнима средствами, а на концу поинформовали присутних и о повольних, актуалних польопривредних конкурсох.

Шлїдуюце преподаванє хторе орґанизує Здруженє паприґарох, будзе отримане на вовторок 4. фебруара, тиж на 17 годзин у Ресторану „Червена ружаˮ.

