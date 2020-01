Пошвецени и просториї коцурского Руского дому

КОЦУР – Вчера, 30. януара, у Руским доме у Коцуре члени Културно-уметнїцкого дружтва ,,Жатва” дочекали капелана о. Данила Задрепка же би благословел його просториї.

З богоявлєнску швецену воду о. Задрепко пренєсол Божи благослов на тот простор, алє и на присутних членох Дружтва.

Нєшка ше и закончує пошвецанє обисцох коцурскей парохиї грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици, котре тирвало од 20. януара. Обисца вирних пошвецали парох коцурски о. Владислав Рац и капелан о. Данил Задрепко.

