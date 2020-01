Мали кирбай св. Антония

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Як и уж велї роки, так и того року 30. януара нашо вирни у Митровици означели свой перши мали кирбай Антония Велького, котрому пошвецени лїви олтар у церкви.

Як гвари найстарша парохиянка Рускиня Єлка Ванчик, дакеди нашо Руснаци того дня наполнєли цали парк зоз санками зоз наших салашох и модлєли ше свойому заступнїкови Антонийови за свой статок, свойо поля и за шицко з чим ше занїмали. Йому нашо предки пошвецели тот олтар, бо як и вон, так и вони блукали по пустинї док ше нє змогли, направели свойо хижи, а вец после скоро 60 роки и свою церкву. Того дня вирни приношели до церкви пошвециц свойо польодїлски продукти, а єдну часц охабяли и церкви.

Як знаме, святи Антоний жил у трецим вику и после шмерци своїх богатих родичох роздал шицко худобним, свою шестру охабел церковней заєднїци на старанє, а сам пошол до пустинї и постал вельки учитель монашеского живота у перших викох християнства.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)