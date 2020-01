Хлєб хтори нє треба мишиц

Потребне:

■ 1/2 кили муки

■ 2 ровни ложички солї

■ ложичка цукру

■ 1/2 ложички сухого квасу

■ 280 мл лїтней води

■ 50 мл олєю

Помишац муку, соль, цукер и сухи квас, додац лїтну воду помишану з олєйом. Шицко добре премишац, нє мишиц! Закриц з превидну фолию и охабиц най добре одстої (од 12 до 18 годзини).

Кед одстало, цесто треба положиц на добре намучену хлєбовку и з помученима руками го преврациц, кус оформиц и положиц на папер за печенє, закриц з фолию и почекац ище добру годзину. О годзину добре зограц огньогасну судзину з верхом, у релни на 230 ступнї. Виняц горуцу судзину, положиц до нєй хлєб, закриц и печиц хлєб пол годзини. Вец треба одкриц и печиц хлєб ище 15 минути. Виняц хлєб зоз судзини и охабиц у релни най ше цалком охладзи.

Хлєб нє даяке видумство, алє є наисце смачни, скорку ма хрупкацу праве прето же ше пекол у завартей судзини, и здогадує на тот домашнї зоз старих пецох.

