ШИД – Владана Пешич, членїца Каяк кану клуба „Филип Вишнїч“ зоз Вишнїчева найлєпша спортистка, а Милош Митошевич, член Одбойкашского клуба „Вест“ зоз Шиду найлєпши спортиста у општини Шид у 2019. року.

Найлєпши поєдинци и спортски екипи преглашени у вкупно 11 катеґорийох, а додзелєни и штири окремни плакети заслужним спортистом.

Орґанизаторе вибору найлєпших спортистох Општина Шид, Општински спортски союз и РТВ „Коперникус“ Шид.

