Вчера почало пошвецанє обисцох у Рускей улїчки

ДЮРДЬОВ – Пошвецанє обисцох вирних грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, почало штварток 23. януара по узвичаєним розпорядку. Дюрдьовски грекокатолїцки священїк о. Михаил Холошняй и того року обисца почал пошвецац од Шайкашу ґу Жаблю, односно обисца у улїцох Яши Бакова, Светозара Милетича, а вчера почал пошвецац обисца у Рускей улїчки од церкви ґу Телепу, а од нєшка будзе пошвецац другу часц Рускей улїчки од главней драги, односно од оводи ґу Девеню.

У Дюрдьове буду пошвецени коло тристо шейдзешат обисца. Пред Дюрдьовом, о. Михаил Холошняй пошвецал обисца у Ґосподїнцох, а после Дюрдьова будзе пошвецац и обисца вирних у Темеринє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)