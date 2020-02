Нєшка змаганя у рамикох „Русин куп”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка ше у рускокерестурскей Спортскей гали отрима седми „Русин куп” на хторим ше за седем екипи буду бориц за финални турнир, а хтори будзе отримани 29. фебруара у Бардейове у Словацкей.

Потераз ше за квалификацийне змаганє у Керестуре приявели꞉ „Браца Русини”, „РТВ”, „Керестурски гунцути”, „Керестурски бетяре”, „Оаза”, „Коцурци” и „Спортски бависка Яша Баков”.

Потераз квалификацийни змаганя уж отримани у Братислави, Стропкову, Сабинову и Снїни.

Турнир у Руским Керестуре почина на 10 годзин, а сход екипох предвидзени за 9,30 годзин.

Циль Турниру же би ше Руснаци медзи собу дружели през змаганє у фодбалу, та з тей нагоди, орґанизаторе зоз Словацкей поволую шицких заинтересованих же би пришли потримац змаганє.

