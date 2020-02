РУСКИ КЕРЕСТУР – Подприємство „Аґрохома” з Руского Керестура на пондзелок 3. януара, орґанизує презентацию за польопривреднїкох у рамикох Жимскей школи.

Свойо продукти представя компаниї„BASF”, „KWS”, „Adama” и „Agroglobe”, а буду отримани у Ресторану „Червена ружа” з початком на 11 годзин.

Презентациї надалєй буду отримовани кажди пондзелок и пияток по 20. фебруар.

