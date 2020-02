НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе слова о тим прецо дзецом у руских оддзелєньох даєдни учебнїки ище вше нєдоступни, у хторих институцийох настал проблем и як мож цо скорей ришиц таку ситуацию.

З польопривреди будзе прилог зоз 54. совитованя аґрономох и польопривреднїкох Сербиї, хтори на Златибору од 26. по 30. януар того року орґанизовал Институт за землєдїлство и заградкарство.

Будзе бешеди и о актуалним корона-вирусу пре хтори у вецей жемох швета розписана позарядова ситуация, и о превентивних мирох хтори з тей нагоди можеме превжац.

Анализовани и уплїв дружтвених мрежох на людзох, їх предносци и нєдостатки, як и пошлїдки їх прейґмирного хаснованя.

Будзе звит и зоз квалификацийного турниру у малим фодбалу у Руским Керестуре дзе годно дознац хто ше пласовал на финалне змаганє „Русин купу” хторе ше 29. фебруара отрима у Бардейове, у Словацкей Републики, а зоз Дюрдьова будзе прилог зоз Балу широких сукньох хтори ше орґанизує у просторийох КУД „Тарас Шевченко”.

У предлуженю нєдзельовей програми, на 21 годзину, будзе и фебруарске виданє емисиї „Широки план” за хтори пририхтана ретроспектива емисийох зоз 2019. року.

