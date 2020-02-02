БЛОҐИСТАНОВИСКА

Нє шме ше забуц

автор л. оноди 2. фебруар 2020

Дня, 27. януара, означени 75 роки одкеди ошлєбодзени концентрацийни лаґер Аушвиц, найвекша фабрика шмерци Другей шветовей войни.

Преценює ше же у тим лаґру на териториї окупированей Польскей  забити коло милион особи, а под час голокаусту забити коло шейсц милиони Євреє.

Католїцка и Протестантска церква у Нємецкей з нагоди тей рочнїци видали заєднїцке сообщенє у котрим дали почесц шицким жертвом и у котрим прилапели вину шицких гражданох котри сотрудзовали з тедишнїм нацистичним режимом. У сообщеню котре почина зоз словами „Кланяме ше шицким жертвом”, медзи иншим, написане же „дзень комеморациї означує превозиходзенє политичней системи котра нє почитовала живот и достоїнство людзох и котра преглашела забиванє людзох за програму и то систематично орґанизовала”. Вони источашнє поволали терашнїх политичарох и дружтво же би ше спроцивели антисемитизму котри знова рошнє.

Кед 27. януара 1945. року припаднїки Червеней армиї ошлєбодзели Аушвиц, нашли у нїм лєм коло 7 000 особи котри остали живи у тим пеклє. Питанє котре ше и нєшка поставя то же чи теди „обични“ гражданє знали цо ше случує у їх околїску. Лєгко нам тераз у ери интернету, кед ше шицко дозна о хвильку. А теди? Верим же медиї нє преношели информациї о тим кельо особи кажди дзень преходза през капури шмерци. Алє, заш лєм, чи ше дахто заштудирал  кадзи одвожа громади людзох на терховних гайзибанох, и цо ше з нїма случує? Векшина гражданох после твердзела же нє знали цо ше случовало у лаґрох. Заш лєм, нє мож було „нє видзиц” комини и напахац шмерц. Озда лєм требало сцец и шмец отвориц очи, престац обрацац хрибет и хпац главу до писку. Як и нєшка, кед людзе преходза коло особох у проблему и обрацаю главу, або патра до телефона, думаюци же муши помогнуц дахто други. И кед нє сцу видзиц нєправду и дискриминацию одредзених ґрупох. Прето же нє думаю же би мушели реаґовац.

Сообщенє котре видали два найвекши християнски церкви у Нємецкей поволує политичарох  и поєдинцох же би ше спроцивели вше вираженшому антисемитизму и ксенофобиї, и же би жертвом указали же християнє на їх боку. „Длужни зме мац таке одношенє пре историю и власни прешвеченя”, стої у сообщеню. Длужни зме прето же зме людзе, додала бим.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

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