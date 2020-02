Живот бул, и тераз є красни

Же злагода, почитованє, уважованє, пребачованє и любов отримую малженство, потвердзую и Еуфемия и Владимир Сопково з Вербасу, хтори пейдзешат роки заєднїцкого живота пред двома мешацами преславели зоз своїма дзецми и унучатми. Щешлїви су же дожили тот красни ювилей, же го преславели у радосци зоз своїма найблїзшима.

Сопково, Владимир и Еуфемия, Фемка, дзивоцке Монар, народзени и жили у Руским Керестуре дзе вєдно ходзели и до оводи, и до основней школи. Полюбели ше и побрали 1969. року, а свадзба була у Мироньовей карчми, вовторок, так як ше правело свадзби у тот час.

– У Вербаше сом закончел за месара и такой после школи сом одслужел войско и достал роботу у „Карнексу”. Теди, кед зме були млади, професия месар була барз глєдана, та ше вельо млади з Керестура виучели за месарох и пришли робиц до „Карнексу”. Шейсц мешаци по свадзби купели зме хижу у Вербаше, у населєню „Виноґради”, пошвидко зме ю одплацели и до нєй ше преселєли, так же зме з моїма родичами жили лєм рок – гутори Владимир.

Фемка робела у Керестуре у Конопарнї, а кед пришли жиц до Вербасу, и вона почала робиц у „Карнексу”.

У МЛАДОСЦИ ШЕ ВЕЛЬО РОБЕЛО

– У новембру зме пришли до Вербасу, у фебруару ше народзел Желько, а у авґусту сом почала робиц. Теди наш син мал лєм шейсц мешаци. Нє було лєгко, бо ше робело по 12 годзини, осем годзини у погону и штири годзини ше ище паковало конзерви, алє ше и заробело, а Желька чувала сушеда. Нєодлуга ше народзел и Саша, та зме ше вше добре зорґанизовали, и шицко сцигли поробиц. Дома зме тримали швинї, а ходзели зме и до Керестура, бо зме там садзели паприґу и кукурицу, так же було полно обовязки. Младосц нам була красна, лєм чежка, бо зме нє мали баби хтори би нам чували дзеци, та зме ше знаходзели так як могло. Сушеди зме мали барз добри, крашнє нас прилапели, а нєшка таки и їх дзеци и унучата. Наша улїца нєвелька, а у каждей другей хижи жиє друга нация, алє ше добре розумиме и дружиме. Кед зме ламали кукурицу у Керестуре, та кед нам шофер привез прикоч з кукурицу и висипал опрез хижи, сушедство ше зорґанизовало и такой зме кукурицу уруцали до чардаку. Вечаром сцигол и други прикоч з кукурицу, а гевта уж нє було на драже, бо була уж поруцана – приповеда Фемка.

Док оправяли стару хижу, указала ше можлївосц достац кредит за нову, так же стару звалєли и 1976. року справели нову хижу, ґаражу и шицки цо им требало.

– Мали зме лєм двох майстрох з Коцура, а гевто шицко зме робели на мольбу. Пришли мойо браца, вони знаю шицко майстровац, а и Владово шовґрове з Керестура з трактром, шицко цо требало пренєсц – пренєсли. Хижа швидко була подзвигнута.

Владимир научел шицки майсторски роботи: и муровац, и малтеровац и класц цегелки, та кед зме дацо робели у обисцу, бу ли зме барз задовольни кед зме видзели цо зробене – гутори Фемка.

Владимир ма два шестри, Фему Макайову, хтора жиє у Керестуре, и Ану Югикову, хтора при синох у Канади. Фемка з велькей фамелиї, єст их шесцеро шестри и браца, найстарша Амала, вец Феброна, та Йовґен, Любомир, Яким и наймладша Фемка. Шицки з фамелиями жию у Вербаше, у пензиї су, а браца часто у своїх викендицох.

– Слава Богу, шицки зме живи и здрави, и нашо, и їх дзеци, и унучата барз добре. Старши син Желько жиє у Суботици, а роби у Бачкей Тополї у касарнї войска Сербиї, у команди. Кед закончел штредню воєну школу у Райловцу, почал робиц у Винковцох, алє вибухла война. Вец го премесцели до Босни, а пошвидко ше и там войовало. Було барз чежко, а на щесце, шицко ше закончело и прешло добре. Желько ше пошол до Беоґраду далєй школовац, а вец достал роботу у Тополї. Нєвеста Драґана роби у Суботици у єдней приватней фирми на руководзацим месце. Маю дзивку и сина.

Младши син Саша роби у „Карнексу”, шеф є у оддзелєню, а нєвеста Драґана тиж у „Карнексу” , алє и дома роби як фризерка. Маю три дзивки.

– Задовольни зме з дзецми и уживаме у наших унучатох. Обидвоме синове маю свойо обисца и обидвоме купели квартелї у Новим Садзе. Обидва нєвесети барз добри, и сами їм мена, Драґана, гуторя же су добри, воспитани, барз нас почитую, а и дзеци барз крашнє воспитали. Старша нєвеста чита „Руске слово” и шицко нам преклада. Вона длуго була у нас, ище кед син бул у войни, та ю воламе Драґана, а младшу „снайка”. Унучата од нас научели по руски, а тоти у Вербаше ходзели и на виборну наставу руского язика при учительки Славици Малийовей – поцешена Фемка.

У ПЕНЗИЇ ВЕЛЬО ПУТУЮ

Сопково обидвойо у пензиї, Фемка пошла 2002. року, кед мала 53 роки живота и 35 роки стажу, а Владимир 2008. року, кед мал 40 роки стажу. Тераз маю надосц шлєбодного часу, вельо путую зоз Општинским здруженьом пензионерох, алє и сами, и гваря же обишли скоро шицки туристични места у Сербиї.

– Красни нам бул живот и кед зме були млади, лєм теди було и чежко, бо зме мали вельо обовязки, алє и тераз є красни, бо маме вельо шлєбодного часу. Дзечнє ше здогадуєме на дзецинство и младосц у Керестуре, та приповедаме унуком о тим як зме ше санкали на кочу, як ше ходзело по шпиваню, на пратки, на иґранку, а мацери шедзели доокола. О дзецинстве и младосци часто бешедуєме и зоз нашима приятелями з Керестура, Амалку и Мироньом Сопковима (нє родзина зме), зоз хторима ше познаме од нашого дзецинства. Вони ше побрали о тидзень после нас и у исти час зме пришли до Вербасу, аж зме и вєдно робели у „Карнексу”. И нєшка ше любиме з нїма дружиц – гваря Сопково.

– Влонї зме вєдно були и на колективней преслави златних и диямантских свадзбох за пензионерох, хтори наполнєли 50, односно 60 роки малженства, а орґанизатор було Општинске здруженє пензионерох Вербасу, и наисце нам було мило же зме часц єдней такей красней подїї – гутори Фемка.

Сопково барз любя же и дзеци и унучата напредую у своїх животох и уживаю у нїх. Гваря же паметаю и чежки и лєгки роки, алє же були зложни и роботни, а за злагоду и красни живот у малженстве барз важне красне слово. Треба и розумиц, и пребачиц, и поручую же малженство и фамелийни живот треба чувац и пестовац.

НАШО УНУЧАТА

– Жельково и Драґаново дзеци, Александра и Владимир закончели програмованє на Факултету технїчних наукох у Новим Садзе и тераз обидвойо робя у Новим Садзе. Александра закончела и мастер, була одлични студент и єден час робела у Италиї и Французкей, а влєце ше одала за Стефана, хтори у Новим Садзе ма свою фирму за програмованє и там жию.

Младши Саша и Драґана маю три дзивчата: Ивана закончела штредню економску школу и роби у „Тривиту”, Єлена закончела осму класу и уписала ше до економскей школи, а Йована ходзи до осмей класи и барз ше добре учи – задовольно приповеда наша собешеднїца.

