ЗАҐРЕБ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – У Ресторану „Казабланка” на соботу, 8. фебруара, будзе отримани Бал Руснацох и Дзень Представнїка рускей националней меншини Городу Заґребу.

Уходнїци за Бал треба резервовац по 4. фебруар на телефон +385 91 30 45 649, лєбо на имейл: rusinizg.tajnistvo@gmail.com.

Ресторан у котрим будзе отримани тогорочни Бал находзи ше у Улїци Городу Вуковару ч. 271, у турнї будинку Хромос.

