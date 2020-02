Отримана Скупштина керестурских пензионерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рочна Скупштина Месней орґанизациї Здруженя пензионерох Руского Керестура отримана вчера у просторийох Дому пензионерох, з новим нєдавно вибраним руководством на позарядово отриманей Скупштини Здруженя, хтора була 27. новембра. На Скупштини поднєшени звити о роботи и финансийох, и плани за наступаюци рок.

Нове руководство – предсидатель Владимир Бучко, секретар Йоаким Орос и касир Иринка Бики, вибране пре задзекованє потерашнього предсидателя Ярослава Малацка и касирки Меланиї Банич, а пред тим и секретара Михайла Фейдия.

Як винєшене на вчерайшей Скупштини, вони задзековали кед утвердзене же хиби одредзена сума пенєжу зоз каси Здруженя, а утвердзене же нє у подполносци водзена евиденция о рижних уплатох. Як пояшнєне у Звиту, пре тоту причину Здруженє 2019. рок закончело без звичайного заробку за услуги хтори дава своїм членом, алє важне же нєт минусу.

На Скупштини поволани члени же би уплацени рочну членарину котра виноши 400 динари, а констатоване же у новим року уж уплацели вецей як 90 особи. У прешлим року у Здруженю було 291 член, а предпоставя ше же у Кересуре єст коло 900 пензионерох.

