На Александровей просториї за биванє пол роботи поробене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени фамелиї, школски товарише и людзе добрей дзеки, вєдно зоз Елемиром Надьом и Бояном Юричом, прешлого и того викенду почали роботи на ушорйованю просториї у котрей будзе бивац покалїчени Александар Фаркаш.

Указало ше же потребне докончиц просторию у котрей би пребувал Александер, та ше почала докончовац простория котра уж мала вибудовани мури.

Пририхтованя за роботу були прешлей нєдзелї, облак пристановени всоботу 1. фербуара, а внєдзелю 2. фебруара уляти бетон до просториї. Роботи ище єст, алє товарише и добри людзе порихтани помогнуц свойому согражданови.

Потераз свою помоц даровали Керестурци котри дали прилоги до шкатулох поставених на штирох местох у валалє, ЯКП „Руском” донирал 20 литри за превоз на регабилитацию до Червинки. Ламинат до просториї даровала посланїца у Народней скупштини Олена Папуґа и „Vortex Color” фарбара котра свою роботу нє наплаци.

Хто ище жада помогнуц Александрови, може ше явиц Елемирови Надьовому.

