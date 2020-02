ВЕРБАС – Вербаске КПД ,,Карпати” орґанизує бал котри будзе отримани 29. фебруара у Ресторану ,,Краль” у Вербаше.

Уходнїци, по цени од 1000 динари, мож купиц у просторийох Дружтва.

За шицки додатни информациї обявиц ше предсидательови Дружтва Славкови Барановскому на число телефона 064/ 17 95 241.

