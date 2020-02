Роботна акция на коцурским Малим теметове

КОЦУР – Церковни одбор коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици всоботу, 1. фебруара, орґанизовал роботну акцию на Малим теметове.

Пошорена и розчисцена велька поверхносц теметова, а попри слунечного дня, роботу провадзела добра дзека, змиреносц и зложносц.

У розкерчованю старей часци Малого теметова одборнїком коцурскей парохиї помогли и члени и Актив женох Културно-уметнїцкого дружтва ,,Жатва”, волонтере Каритасу ,,Марийов дом”, члени орґанизациї СУБНОР-а, огньогасци коцурского ДОД-а, як и числени валалчанє добрей дзеки котри ше приключели тей велькей роботней акциї.

Як гварели члени Церковного одбору, у наиходзецим периоду плановане розкерчиц и очисциц часц Малого теметова з другого боку.

