ВЕРБАС/САВИНЕ СЕЛО/КОЦУР – Червени криж Вербас у фебруару орґанизує штири акциї добродзечного даваня креви у вербаскей општини.

Перша акция будзе отримана у просторийох Червеного крижу у Вербаше нєшка, 3. фебруара у периоду од 8 по 11 годзин.

У Вербаше шицки добродзечни давателє годни дац крев и 19. фебруара, тиж у просторийох Червеного крижу, од 15 по 17 годзин.

Акция даваня креви будзе орґанизована и у Савиним Селу, 14. Фебруара, у просторийох Месней заєднїци, од 13,30 по 14,30 годзин.

Истого дня, 14. фебруара, акция даваня креви ше отрима и у Коцуре, у просторийох Добродзечного огньогасного дружтва, од 15 по 17 годзин.

