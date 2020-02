„Белава птица” почала робиц у нових просторийох

КУЛА – Здруженє МНРО „Белава птица” святочно отворела нови просториї 31. януара у Кули и презентовала резултати роботи за 2019. рок.

Закупени квартель у центру Кули, у улїчки Маршала Тита за потреби Совитовалїща вчасного розвою, у рамикох котрого иснує и школа за ваготни жени, нащиви патронажней шестри, скрининґ дзецох, а шицки змисти безплатни. Тиж так, там ше окончую и вчасни индивидуални третмани хтори подрозумюю олиґофренолоґийни третмани, третмани бешеди и слуха, третмани по Войти…

Дефектолоґ у „Белавей птици” Ивана Зазуляк Папуґа визначела предносци роботи у нових просторийох.

– Робиме у нових просторийох у двох зменох, а третмани ше окончую и по руски. Заняти штверо дефектолоґове – Оля Барович, Марко Кошутич, Клаудия Няради и Ивана Зазуляк Папуґа. Кед иснує потреба, воламе и психолоґа до помоци, гварела Зазуляк Папуґова.

Гоч велї думаю же Здруженє ма лєм дньове пребуванє, у своїм составе ма ище и розвойне совитовалїще, особних провадзачох, помоц у обисцу и биванє зоз потримовку.

Нови просториї значни и занятим и хасновательом, бо на истим просторе источашнє мож робиц вецей третмани дньово.

Програма роботи Совитовалїща за вчасни розвой потримани зоз средствами Општини Кула, кабинета министра без портфеля за демоґрафию и популацийну политику Републики Србиї, Министерства за роботу, обезпечованє роботи, борецки и социялни питаня.

