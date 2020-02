КОЦУР – Коцурске здруженє младих „КУМ“ орґанизує Бал котри будзе отримани 29. фебруара, у Пелетовей сали.

Цена уходнїци 1000 динари, а госцох того вечара будзе розвешельовац „Кикирики бенд”.

За шицких нащивительох будзе пририхтана и томбола.

Зоз Коцурского здруженя младих визначели же чекаю шицких розположених за друженє и танєц, бо нєт старосней гранїци.

Додатни информациї мож достац при Меланиї Малийовей на число телефона 063/ 543 831 и Моники Гардийовей на 064/ 85 77 074.

