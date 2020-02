ДЮРДЬОВ – У дюрдьовским КУД „Тарас Шевченко” всоботу, 1. фебруара, oтримани трададицийни Бал широких сукньох.

На балу ше вешелєли сто двацец особи, преважно зоз Дюрдьова, алє и госци зоз Нового Саду, Жаблю, Ґосподїнцох, Вербасу и Коцура. И того року на балє було поприберани дзивки и жени до рускей широкей сукнї, нє лєм зоз Дюрдьова, алє и других местох. Першу награду на томболи – бициґлу, достал Мирослав Барна зоз Дюрдьова.

У добрим розположеню друженє тирвало до самого рана.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)