Попис жительства нарок у априлу

БЕОҐРАД – Народна скупштина Републики Сербиї вчера, 3. фебруара, прилапела Закон о попису жительства, обисцох и квартельох зоз хторим одредзени пририхтованє, орґанизованє и реализация попису чий термин будзе од 1. по 30. април шлїдуюцого, 2021. року.

По тим Закону одредзене же Републични завод за статистику (РЗС) найдалєй 30 днї од законченя попису длужни обявиц прелиминарни резултати, а конєчни резултати и пописни податки сукцесивно буду обявени по децембер 2022. року.

Новосц же у попису 2021. року будзе хаснована портабл рахункарска опрема, а тиж автоматски буду обєдинєни пописни и ґеопросторни податки на уровню хижней адреси.

