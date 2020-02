Внєдзелю почала Лурдеска дзевятнїца

ЕПАРХИЯ/РУСКИ КЕРЕСТУР – У векшини парохийох нашей Епархиї св. оца Миколая внєдзелю, 2. фебруара почала побожносц модлєня ЛурдескЕй дзевятнїци хтору вирни модля у церквох, манастирох, лєбо у ґрупох по обисцох.

У Руским Керестуре, Лурдеску дзевятнїцу ше модлї кажди вечар у каплїци Нового манастира шестрох служебнїцох на 16,15 минути, пред вечаршу Службу Божу.

Лурдеску дзевятнїцу ше модлї дзевец днї пред нєзаповеданим шветом Лурдескей Мариї хторе пада 11. фебруара. Того дня у старей манастирскей каплїци шестрох Служебнїцох у Керестуре, на Капущаним шоре будзе и кирбай.

