Можлїви инвестициї у Школи

КУЛА – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура у 2020. року велька вироятносц же буду витворени даскельо инвестицийни проєкти, а то приключок на ґаз, ошвиценє, нови облаки, а евентуално и закрице. Тото за „Рутенпрес ” виявела директорка Школи Хелена Пашо Павлович, а на основи нащиви предсидательови Општини Кула Дамянови Миляничови хторого зоз своїм помоцнїком Лїляну Фину нащивели 31. януара.

Догварене же Општина обезпечи пенєж виробиц проєкт за уключенє у идуцей сезони уж достатого приключку за ґаз, тиж и проєкт за енерґетску ефикасносц зоз хторим ше до Покраїни будзе конкуровац за нови облаки, а тиж и за нове ошвиценє знука и звонка школи.

За найвекшу и найдрагшу инвестицию, а то заменьованє закрица за хтори уж єст проєкт, пробує ше конкуровац концом того рока до Министерства правди, як догварене зоз предсидательом Миляничом.

