Стретнуце Богу пошвецених особох зоз Сербиї

БЕОҐРАД – Стретнуце монахох, монахиньох и Богу пошвецених особох зоз Сербиї отримане 1. фебруара, а домашнї им бул ординарият Беоґрадскей надбискупиї. Тема стретнуца була папова енциклиа „Ut unum sint“. („Най щицки буду вєдно“), котру написал св. Йоан Павло II пред 25 роками.

Пред Службу Божу у церкви Христа Краля, котру предводзел беоґрадски надбискуп и митрополит монс. Станислав Хочевар, а сослужели шицки священїкове, присутни ше мали нагоду и висповедац.

После Служби Божей у сали ординарията Беоґрадскей надбискупиї, коло штерацец учашнїки слухали викладанє енциклики св. Йоана Павла II, котре виложел маґистер теолоґиї Динко Ґлаваш. После преподаваняма на стретнуцу ше розпатрало рижни тематики по ґрупох, од котрих кажда винєсла власни екуменски искуства наглашуюци потребу и спонукованє дальшого сотруднїцтва. Стретнуце заключене зоз молитву подзековносци и пригодну закуску у просторийох ординарията.

На тим стретнуца зоз Керестура участвовали Провинцийна настоятелька ш. Мартина Кмита, шестри Надїя Воротняк, ш. Терезка Сопка и ш. Авґустина Илюк, як и о. Платон Салаґ ЧСВВ зоз Кули.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)