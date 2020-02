Шестра Йосафата Монар преславела дзеведзешат роки

РУСКИ КЕРЕСТУР– У Манастире шестрох Служебнїцох ш. Йосафата Молнар 3. фебруара торжествено преславела свой дзеведзешати родзени дзень.

Радосна и весела, родзени дзень преславела зоз шестрами Служебнїцами и у кругу членох своєй фамелиї.

Народзена у Руским Керестуре, до новицияту ступела 1949. року и прешлого року означела 70 роки монашеского живота.

Свой роботни вик препровадзела у Покраїнским шпиталю у Новим Саду як инструментарка на гирурґиї, дзе нєсебично помагала шицким пациєнтом, а окреме дзецом.

Вельо ше анґажовала и на парохиї св. апосотолох Петра и Павла у Новим Саду, дзе останє у здогадованю шицким вирним, а окреме дзецом котрих поучовала виронауки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)