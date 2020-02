ШИД – На соботу и нєдзелю будзе отримана традицийна привредно-туристична манифестация „Сримска забивачка и колбасияда“.

Манифестация будзе отворена у Спортским центре на соботу на 11 годзин, потим шлїдзи змаганє у швидким обробку закланих швиньох, а потим и змаганє у правеню швижих колбасох.

На нєдзелю будзе орґанизоване оценьованє змагательох у катеґориї сухих колбасох и на шветочней вечери буду преглашени побиднїки.

