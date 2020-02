Награда сцигла до Дюрдьова

ДЮРДЬОВ – На останїм „Пионировим” наградним бависку „Пионир волимо, ауто освојимо”, котре ше могло бавиц концом прешлого року, главну награду – авто KIA Sportage 2019, достал Ваня Такач зоз Дюрдьова.

Орґанизатор бависка Ваньови ключи од авта урядово уручел концом прешлого рока, а дому го пригнал пред дзешец днями. Гоч, як гвари, нє звикол на вельки авта, дзечнє го вожи, алє вельо осторожнєйше. За авто достал седем роки ґаранцию, зоз чим є окреме задовольни, алє и барз подзековни орґанизатором бависка.

