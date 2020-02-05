Шлїдуюцей соботи будзе Ловарски бал

ДЮРДЬОВЕ – Од конца прешлого тижня, штварток 30. януара, мож купиц або резервовац карти за Ловарски бал у орґанизациї Ловарского дружтва „Дюрдьов” з того нашого места.

Бал будзе отримани на соботу, 16. фебруара од 19 годзин. Грац будзе Тамбурови оркестер „Шварц и приятелє”, за вечеру будзе послужени ґулаш зоз сарнї, мишане месо, колачи и богата томбола. Карта кошта 1 500 динари, мож ю купиц або резервовац при Владимирови Остоїновому на 063/547-452. Число местох огранїчене.

Бал ше отрима у просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

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