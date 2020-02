Визначел ше Матей Сабадош

НОВИ САД – На Першенству Войводини за столнотенисерох кадетох, хторе отримане 2. фебруара на Спенсу у Новим Садзе, Матей Сабадош столнотенсер СТК „Русину” зоз Руского Керестура вошол медзи 8 найлєпших на турнире од вецей як 60 змагательох.

Матей перши три змаганя победзел, у часци змаганьох на випадованє єдно достал, єдно страцел, а у трецим за медалю уж нє мал сили, понеже бавел на свою одвичательносц под горучку.

На Першенстве з Русину участвовали ище Колошняї Стефан и Шанта Александар хтори нє прешли квалификациї, алє здобули важне искуство.

Од 15. фебруара предлужує ше и сезона за Русин хтори бави у Южнобачкей лиґи, и бави дома процив екипи Бачкей Паланки, а друге коло такой 16. фебруара, алє Русиновци шлєбодни.

