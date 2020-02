У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, перша часц будзе пошвецена польопривредним темом, односно швинярству у Сербиї, а будзе бешеди и о проблематики вакцинованя швиньох процив швиньскей чуми, пре хторе вивоз того меса ище вше онєможлївени.

У другей часци емисиї будзе приказана телевизийна адаптация представи „Мачка” Руского културного центру з Нового Саду, чию драматизацию, сценоґрафию и режию поробел Звонимир Павлович, а хтора знята у маю 2013. року.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

