ШИД – Општина Шид розписала явни конкурс за лицитованє державней польопривредней жеми у другим кругу.

У понукнуцу вкупно 1 326 гектари у шицких катастерских општинох, прияви ше подноша по 14. фебруар по 12 годзин, а лицитованє будзе отримане 24., 25. и 26. фебруара.

