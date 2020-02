Информацию о участвованю на Мемориялє послац по 20. фебруар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дом култури Руски Керестур, як орґанизатор Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, до наших КУД и здруженьох послал информацию о датуму отримованя и пририхтованю тогорочного, 52. Мемориялу.

Як плановане, смотра театралней творчосци Руснацох на тих просторох того року будзе отримана од 27. марца по 5. април, як и дотераз у Руским Керестуре.

Пре пририхтованє репертоару Драмского мемориялу, як и други потребни роботи, орґанизатор модлї нашо КУД, односно їх драмски секциї, же би го поинформовали о можлївим участвованю зоз своїма представами на Мемориялє.

Як поведзене у информациї, податки о пририхтованю театралних представох – дзецинских, младежских, лєбо за старших, до Дому култури Руски Керестур треба доручиц по 20. фебруарна имейл адресу dk.kerestur@gmail.com, а телефони за контакти (025)703-357, 703-032, моб. 064/46-42-987 (М. Бодянец).

