РУСКИ КЕРЕСТР – Здруженє младих „Pact Ruthenorum” на пияток 7. фебруара, орґанизує гуманитарну журку за помоц Александрови Фаркашовому, хтора будзе отримана у кафичу„Москва” у Руским Керестуре.

Журка почнє на 21 годзин, а шкатула за добродзечни прилог будзе поставена на уходзе.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)