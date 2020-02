Делеґация Националного совиту нащивела амбасади у Беоґраду

БЕОҐРАД – Делеґация Националного совиту Руснацох и Заводу за културу войводянских Руснацох, на поволанку амбасадорох прешлого тижня, 30. януара, нащивела амбасади Русиї и України у Беоґраду.

У делеґациї спред Националного совиту Руснацох бул предсидатель Борислав Сакач и предсидатель Вивершного одбору НС Руснацох Ковач Желько, и предсидатель Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох Миломир Шайтош. Представнїкох рускей заєднїци на окремней роботней схадзки у Амбасади Рускей Федерациї сердечно привитал амбасадор його Екселенция Александер Боцан – Харченко, зоз дипломатским кором. На схадзки амбасадор представел велї можлїви конструктивни напрямки будуцого сотруднїцтва.

Того истого дня делеґация нащивела и Амбасаду України дзе нашу делеґацию привитали позарядови и ополномоцени амбасадор його Екселенция Олександр Александрович и треци секретар Дарина Гариб. З оглядом же сотруднїцтво зоз Републику Україну иснує уж вецей децениї, було бешеди о тим цо потераз посцигнуте на общи хасен котри евидентни у нашей заєднїци,а розпатрени и дальши напрямки за сотруднїцтво.

