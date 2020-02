РУСКИ КЕРЕСТУР – Каритасово друженя за старших од нєшка, 6. фебруара, буду отримовани каждого штвартку од 14 по 17 годзин у просторийох того здруженя.

Каритасово волонтере помогню у орґанизациї и приємней атмосфери, а присц годзен кажде хто ше жада дружиц, побешедовац, порадовац ше и стретнуц зоз познатима.

Кед же дахто нє може сам присц на друженє, може ше явиц Желькови Ковачовому и за тоти особи ше орґанизує превоз з дому до Каритасу и назад.

