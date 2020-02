РУСКИ КЕРЕСТУР – Пред початком тогорочного циклусу Задушних соботох, хтори починаю 15. фебруара, вирни парохиї св. оца Миколая можу до Грамотней кнїжки уписац мена своїх покойних.

Такволане даванє на грамоти мож окончиц кажде предполадньом на парохийним уряду, а за шицких записаних покойних буду служени Литурґиї през пейц Задушни соботи, а перша будзе 15. фебруара.

