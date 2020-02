У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним шестим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац о, и на тот завод, актуалним стану зоз учебнїками на руским язику, а у рубрики „Нашо места” дати звити зоз Рочней скупштини керестурских пензионерох, зоз преподаваня у Коцуре у рамикох проєкта „Здрава жена – моцна жена”, а ту и звити зоз Паприґарского у Керестуре и Балу широких сукньох у Дюрдьове.

„Економия” зазначела совити фаховцох на преподаваньох за польопривреднїкох у Коцуре и Керестуре, а представени и Митар Кухар зоз Ґосподнїцох котри прави кальово пеци.

Розгварку зоз мр Веру Дупало зоз Шиду, добитнїцу Святосавскей повелї, мож пречитац на бокох рубрики „Култура и просвита”.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представена Оросова фамелия зоз Руского Керестура, перша у валалє у хторей народзени тройнята, а ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

„Мозаїк” понука прегляд найважнєйших подїйох за младих у прешлим року, а „Духовни живот”, медзи иншим, пише о пошвецаню обисцох по наших парохийох.

На бокох спортскей рубрики зазначени квалификацийни турнир „Русин куп” у Керестуре, ту и розгварка зоз дакедишнїм Русиновим фодбалером Владимиром Медєшом Джайом, а ту мож пречитац и яки заключеня принєшени на Рочней скупштини Фодбалского клубу „Искра” зоз Коцура.

Додаток у тим чишлє „Дикица”, а на концу новинох „Горуци тепши”.

