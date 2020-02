На Конференциї „Войводина 2020” и предсидатель Општини Кула

НОВИ САД – Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич участвовал на панелу з тему „Учме ше єдни од других” на Конференциї „Войводина 2020” хтора отримана 4. фебруара у орґанизациї компаниї „Color Media Communications“ и маґазину „The Economist“, под покровительством Покраїнскей влади.

Конференцию отворел єй предсидатель Иґор Мирович хтори потолковал цилї Конференциї, а то же би ше визначело шицки потенцияли Войводини од локалних самоуправох по инвеститорох и нєвладови сектор.

У фокусу Конференциї були три важни обласци – защита животного штредку, здравство и розвой менєй розвитих општинох.

На конференциї участвовали и други бешеднїки, а присуствовали и амбасадоре Шпаниї, Портуґалиї, Чешкей, Румуниї и Словениї.

