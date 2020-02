Конкурс за драгово трошки студентом з кулскей Општини

КУЛА – Општина Кула розписала Конкурс за реґресованє превозу студентох у медзимесним транспорту у 2020. року. Конкурс тирва по 18. фебруар того року.

Прияви на конкурс, вєдно з потребну документацию, треба придац до Оддзелєня за дружтвени дїялносци Општини Кула, улїца Ленїнова ч. 11, у Услужним центру шалтер ч. 5 у спомнутим чаше.

Дополнююци информациї мож дознац и на телефон (025)751-151 и 751-146, або нєпоштредно у Услужним центре. Поинформовац ше о документациї и опатриц цали текст конкурсу мож на веб боку Општини .

