Конкурс за додзельованє безповратних средствох малженским паром за купованє хижи

ВОЙВОДИНА – Покраїнски завод за родну ровноправносц принєсол Одлуку о розписованю Конкурсу за додзельованє безповратних средствох малженским паром на териториї АП Войводини, за куповнє валалских хижох.

Вкупни средства хтори ше додзелює по тим Конкурсу виноша 25 000 000 динари. Прияву на Конкурс треба поднєсц на одвитуюцим формулару, нєпоштредно Покраїнскому Заводу за родну ровноправносц, особнє або прейґ пошти, по препорученей посилки на адресу꞉ Покрајински Завод за равноправност полова, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 6, на „Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом“.

Термин за подношенє приявох 03. април 2020. рок, а вецей о условийох Конкурсу мож пречитац на сайту Заводу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)