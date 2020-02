ДЮРДЬОВ – Члени Управного одбору и симпатизере Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова вєдно з майстрами стреду, 5. фебруара, у заєднїцкей акциї пораєли просториї.

Перше поставели полїчки за кнїжки и документацию през цали мур у канцелариї Дружтва, у котрей и Подручна канцелария Националного совиту Руснацох, а у плану попораїц и ушориц шицок инвентар у канцелариї, вирайбац кулиси и зависи, и ушориц просториї дзе стої облєчиво и простор споза бини.

