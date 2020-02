Предлужує ше проєкт ,,Здрава жена – моцна жена”

ВЕРБАС – У рамикох проєкту котри вєдно запровадзую Министерство здравя Влади Сербиї и Дом здравя ,,Велько Влахович” Вербас – ,,Здрава жена – моцна жена”, у вербаскей здравственей установи у фебруару буду орґанизовани рижни здравствено-воспитни активносци за жени.

По програми, 6. и 20. фебруара у периоду од 16 по 18 годзин шицки заинтересовани жени годни нащивиц Поливалентну патронажу Дома здравя и достац совити о превенциї карцинома гарлочка плоднїци и першох, совити о полним и репродуктивним здравю женох, як и о ХПВ инфекциї и ХПВ вакцини. У тих терминох, жени котри нє буду у можлївосци присц до Дому здравя шицки информациї и совити годни достац на число телефона 064/ 846 81 05, а на тот способ годни и заказац превентивни ґинеколоґийни препатрунки.

Дня 11. и 18. фебруара у периоду од 14 по 16 годзин у Диспанзеру за жени буду отримани роботнї на тему самопрепатрунку першох.

Превентивни ґинеколоґийни препатрунки годно зробиц 7. фебруара, 13. фебруара, 20. фебруара, 26. и 27. фебруара у периоду од 14 по 16 годзин.

