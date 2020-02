КУЛА – Наютре у Кули будзе отримана Рочна скупштина РКУД „Др Гавриїл Костельник”. Скупштина почнє на 18 годзин у просторийох Дружтва.

Як наглашел предсидатель Дружтва Владимир Бучко, поволани шицки члени и други заинтересовани чуц цо Дружтво поробело у прешлим року, яки плани за тот рок, алє и же би присутни дали свойо думанє и суґестиї за роботу Дружтва.

