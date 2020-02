Општина Жабель розписала конкурси за церкви и вирски заєднїци

ЖАБЕЛЬ – Початком того тижня Општина Жабель розписала конкурс наменєни за церкви и вирски заєднїци за софинансованє проєктох за вибудов, отримованє и обнавянє вирских обєктох, як и за културни и науково дїялносци и проєкти чий ношитель церква, вирска заєднїца або установа и орґанизация чий вони снователь.

По конкурсу опредзелєни три милиони пейцсто тисячи динари, а вецей информациї мож видзиц на урядовим сайту општини Жабель, або достац на число телефона 064/81-44-502 и имейл jadrankasavin@gmail.com.

Конкурс тирва по 20. фебруар.

